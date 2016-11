Servus TV 02:30 bis 03:10 Dokusoap URBEX: Enter At Your Own Risk Unstoppable GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Moskaus post-sowjetischer Bau-Boom hat aus der Skyline der Metropole einen Stunt-Park der Extraklasse geschaffen. Längst gilt dieser Ort als Heimat einiger der weltweit extremsten Urban Explorer. Unter ihnen der 25-jährige Oleg. Er hat sein Leben damit verbracht, mit immer gewagteren Exkursionen die Welt zu beeindrucken. Brenzlige Situationen gehören zum Alltag der Urban Explorer. Doch Oleg haben sie nicht davon abgehalten, sich ein neues großes Ziel zu setzen: die schwer bewachte Schiwopisny-Brücke. Der 26 Jahre alte Australier Bryce hat Videospiele herausgegeben, ehe er vor zwei Jahren seinen Job verlor. Da begann er mit dem Urbexing. Schnell machte sich Bryce einen Namen durch waghalsige Kran-Besteigungen, die er ins Netz stellte. Seine Aktionen sind für ihn wie ein Computerspiel: er gegen die Sicherheitsleute. Ein Spiel, das er über den Dächern von Melbourne betreibt. Das Eindringen in Gebäude kann aufregend sein. Doch wer erwischt wird, muss mit drastischen Strafen rechnen. Trotz einiger Rückschläge, will Bryce das Klettern nicht aufgeben. Stattdessen setzt er sich ein neues, noch höheres Ziel: den Central Shot Tower in Melbourne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: URBEX: Enter at Your Own Risk