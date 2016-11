Servus TV 14:05 bis 15:03 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Welt der Tierbabys - Eingriff in die Natur (1/2) Welt der Tierbabys: Eingriff in die Natur (1/2) GB 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf einer kleinen Insel an der Küste Südafrikas kämpft ein Team engagierter Umweltschützer um das Überleben des Afrikanischen Pinguins. Auf dem Festland finden Tierschützer ein Weißes Nashornjunges, das von Wildjägern verletzt wurde. Zum Glück kann das Tier jedoch wieder gesund gepflegt werden. In Kanada wird ein Rotes Pandajunges von seiner Mutter verstoßen. In Südfrankreich kämpft ein kleiner Schwarzer Panda mit schwerer Krankheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Lou Petho, Ian Marsh Kamera: Herman Cloete