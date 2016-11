Servus TV 08:25 bis 09:25 Serien McLeod's Töchter Ein verlockendes Angebot AUS 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein unerwarteter Besuch bringt das Leben auf Dover's Run gehörig durcheinander: Tess Exfreund Simon und ihre alte Freundin Briony kommen auf die Farm und wollen sie überreden, wieder in die Stadt zu ziehen, um dort ihr eigenes Kaffeehaus zu eröffnen. Hin und her gerissen zwischen den beiden Welten versucht Tess, eine Entscheidung zu treffen. Bei einem gemeinsamen Grillabend eskaliert die Situation: Alex ist eifersüchtig auf Simon und Briony lässt unter Drogeneinfluss das Weidegatter offen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Geoff Bennett Drehbuch: John Honey Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12