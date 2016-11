Servus TV 05:50 bis 06:40 Dokumentation Faszination Inselwelt Zypern GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Im östlichen Mittelmeer befindet sich eine der bezauberndsten Inseln Europas: Zypern. Mit ihrer atemberaubenden Küste und ihren facettenreichen Gebirgsketten ist sie ein wahres Naturparadies. Doch aufgrund der geographischen Lage war die Insel über Jahrhunderte stark umkämpft. Und dieser Konflikt hält zwischen griechischen und türkischen Inselbewohnern weiter an. Dennoch blicken die Zyprioten hoffnungsvoll der Zukunft entgegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Islands And Life Regie: Julia Moon Kamera: Haydn Denman Musik: Stuart Fox