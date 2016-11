Servus TV 05:45 bis 06:35 Dokumentation Faszination Inselwelt Kuba GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Kuba befindet sich im Herzen der Karibik. Die Zeit scheint hier stillzustehen. Fidel Castro regierte das Land über 50 Jahre. Seither ist Kuba in Isolation. Doch langsam beginnt der gesellschaftliche Wandel auch in Kuba Einzug zu halten. Die meisten Kubaner sind auf Zahlungen des Staates angewiesen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, öffnet sich das Land dem Tourismus. Kuba ist eine faszinierende Insel und doch ein Land der Gegensätze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Islands And Life Regie: Angela Clarke Musik: Stuart Fox

