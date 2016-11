Nick 02:40 bis 03:05 Jugendserie Unfabulous Tante Bertha USA 2005 Wieder da Merken Addie hat sich in Randy Klein verguckt, sagt ihm aber nichts davon. Schließlich weiß sie nicht, was er von ihr hält! Aber es kommt noch schlimmer: Tante Bertha erzählt ihr, dass es böse enden kann, wenn man beim Küssen eine Zahnspange trägt. Solche Gruselgeschichten sind gar nicht gut für Addies Selbstbewusstsein. Doch nach einem Familienstreit muss sie ihre Ängste überwinden - und auch die Sache mit der Spange kommt zu einem guten Ende. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Tadhg Kelly (Ben Singer) Emma Degerstedt (Maris Bingham) Chelsea Tavares (Cranberry St. Claire) Molly Hagan (Sue Singer) Originaltitel: Unfabulous Regie: Joe Menendez Drehbuch: Sue Rose Altersempfehlung: ab 12