Nick 22:50 bis 23:45 Serien Misfits Verwirrung GB 2011 Merken Curtis will unbedingt wieder laufen, aber er ist nach wie vor wegen der Drogengeschichte gesperrt. Doch als Mädchen könnte er laufen. Die Fähigkeit zum Geschlechterwechsel holt er sich bei Seth. Dann kann Curtis zwar laufen, aber die Verwirrung geht erst richtig los, als er als Melissa die Laufschuhe anzieht. Emma, eine junge Frau, die im Trainingslager ist, verguckt sich in Curtis, der aber nur larmoyant und ichbezogen ist und sie total langweilt. Das gesteht sie wiederum Melissa. Melissa liebt Emma, ob sie Curtis oder Melissa ist. Und Emma fühlt sich zu Melissa hingezogen. Doch zu der fühlen sich so ziemlich alle hingezogen. Vor allem Shaun, Rudy und Mark, der Trainer. Ein netter, fürsorglicher Typ, der aber in Wirklichkeit eine üble Masche reitet. Er macht Mädchen mit K.O.-Tropfen besinnungslos, um sie dann vergewaltigen zu können. Emma wiederum glaubt, Melissa würde sie mit Curtis betrügen und ist furchtbar sauer, bis sie ebenfalls ein Opfer von Mark wird. Da kann Curtis in letzter Sekunde eingreifen und Mark seiner gerechten Strafe zuführen. Und er kann auch einiges mit Emma geraderücken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gilgun (Rudy Wade) Iwan Rheon (Simon Bellamy) Lauren Socha (Kelly Bailey) Nathan Stewart-Jarrett (Curtis Donovan) Antonia Thomas (Alisha Daniels) Craig Parkinson (Shaun) Matthew McNulty (Seth) Originaltitel: Misfits Regie: Wayne Yip Drehbuch: Howard Overman Kamera: Felix Wiedemann Musik: Vince Pope

