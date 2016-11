Nick 05:45 bis 06:10 Trickserie Dora and Friends Das Geheimnis der Zauberpferde USA 2014 Merken Auf einer Tierfarm hören Dora und Naiya von den verschwundenen Pferden. Zusammen mit Marko machen sich die beiden auf die Suche. Leuchtende Anhänger und Zauber-Nebel helfen den Kindern und dem Pferd Sweetie den Pferdebanditen zuvorzukommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dora and Friends: Into the City! Regie: George Chialtas, Allan Jacobsen Drehbuch: Michael Brooks, Jorge Aguirre Musik: George Gabriel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 270 Min. Ghost Dad

Komödie

RTL II 05:00 bis 06:20

Seit 60 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 05:25 bis 06:20

Seit 35 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 05:25 bis 06:05

Seit 35 Min.