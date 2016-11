ONE 23:15 bis 23:45 Familienserie Lindenstraße Folge: 1606 Es explodiert D 2016 Stereo 16:9 Merken Marek verlangt von Jack eine Entscheidung. Doch Jack zögert und recherchiert bei Tanja im Salon: Woran hat Tanja gemerkt, dass sie auf Frauen steht? Und wo trifft sich überhaupt die Münchner Lesbenszene? Tanja ist irritiert über Jacks Fragerei und kann nicht wirklich helfen. Da bleibt Jack nur eins: Sie trifft sich auf ein Date. Iris kommt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Denn Dr. Dressler hört nicht auf, sie massiv kontrollieren zu wollen. Jetzt unterstellt er ihr, Gabi falsch zu behandeln. Die Folge: Iris bricht im Supermarkt zusammen. Die Situation zwischen Lea und Nico spitzt sich zu. Nico möchte in der Wohnung bleiben, Lea aber will darin mit Timo wohnen. Da helfen auch Andys und Helgas Vermittlungsversuche wenig. Eines Abends platzt Lea der Kragen - mit verheerenden Konsequenzen - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cosima Viola (Jack Aichinger) Sarah Masuch (Dr. Iris Brooks) Anna-Sophia Claus (Lea Starck) Ludwig Haas (Dr. Ludwig Dressler) Jannik Scharmweber (Nico Zenker) Martin Walde (Marek Zöllig) Mandy Kieroth (Terry) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Kerstin Krause Drehbuch: Ruth Rehmet Kamera: Rene Begas Musik: Jürgen Knieper

