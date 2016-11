ONE 17:45 bis 18:35 Serien Die Stein Schein und Sein D 2011 Live TV Merken Katja (Julia Stemberger) lebt nun alleine auf dem Reiterhof. Stefan (Jochen Horst), der als Banker in der Stadt arbeitet, verfolgt weiterhin den Plan, seinen Reiterhof schnellstmöglich zu verkaufen, um mit seinem alten Leben abzuschließen. Der Investor will ein Wellness-Hotel auf dem Reiterhof einrichten, er stellt sich eine schnelle Übernahme vor, falls der Hof in einem guten Zustand ist. Katja wie auch Fumetti (David C. Bunners) reagieren schockiert. Johann Hofer (Beat Marti), zu dem Katja ein immer vertrauteres Verhältnis bekommt, hat eine Idee: Könnte man die Ortsbesichtigung des Investors auf dem Reiterhof für diesen nicht zu einem "unvergesslichen Erlebnis" machen? Zusammen mit Katja und den Schülern besorgen sie sich Baumaterial, allerlei Gerümpel, Unrat und Farben und machen sich heimlich ans Werk ... Kanther (Thomas Schendel) trinkt heimlich Fumettis Besucher-Kognak. Er scheint ein Alkohol-Problem zu haben. Als Katja ihn für die Aktion um Hilfe bittet, wehrt er ab. Doch dann taucht er überraschend auf dem Hof auf. Die Schüler Gunnar und Nils werden im Unterricht auffällig; gleichzeitig verschwindet in der Garten-AG von Renée (Petra Kleinert) Material, das die Schüler für die Beete brauchen. Katja und Renée kommen Gunnar, Nils und Timo bald auf die Schliche: Offenbar haben die drei heimlich ein Beet mit Hanf angelegt, um Haschisch zu ernten. Die Lehrerinnen bestehen auf einer sofortigen Vernichtung des Beetes. Doch da dieses sich auf dem Reiterhof befindet, droht ein ungewolltes Treffen mit Fumetti und dem Investor, als die beiden sich zur Besichtigung einfinden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stemberger (Katja Stein) David C. Bunners (Alexander Fumetti) Jochen Horst (Stefan Hagen) Beat Marti (Johann Hofer) Katja Studt (Karola König) Annekathrin Bürger (Christa König) Klaus Manchen (Ulrich König) Originaltitel: Die Stein Regie: Bodo Schwarz Drehbuch: Thomas Hernadi Kamera: Uwe Neumeister Musik: Kurt Kress