ONE 08:30 bis 09:00 Magazin euromaxx Leben und Kultur in Europa Der Marathon du Beaujolais / Das Open-House-Event in Thessaloniki / Unterwegs durch das italienische Tuszien / Entschleunigung mit Schallplatten / Wiedereröffnung des London Design Museum D 2016-11-28 11:30 Stereo 16:9 Merken Eine Sendung so facettenreich und faszinierend wie Europa selbst. Das Motto: Fernsehen für Genießer. In starken Bildern und mit interessanten Geschichten zeigt "euromaxx" die "alte Welt" und ihre Menschen: Länder und Lebensart, Alltag und Atmosphäre, Gesellschaft und Glamour. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: euromaxx