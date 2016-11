ONE 05:30 bis 06:00 Magazin ttt - titel thesen temperamente Kulturmagazin Angriff aufs Establishment: Die Philosophie des Silicon Valley und die US-Wahl / Mitleid und Barmherzigkeit: Warum wir anderen Menschen helfen / Chronik der Grausamkeit: Ein Kino-Drama über sexuellen Missbrauch in der Familie / Tauchgang ins Totenreich: Abenteuerliche Geschichten aus den Tiefen der Ozeane / Sting: Back to the roots: Ein Superstar über sein Leben und seine Musik D 2016 Stereo Untertitel 16:9