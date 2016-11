Tele 5 23:05 bis 01:00 Horrorfilm Das Tier USA 1981 2016-11-28 01:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fernsehreporterin Karen White ist Köder für den gesuchten Triebtäter Eddie. In einem Sexshop wird Eddie gestellt und niedergeschossen, Karen plagen fortan Visionen und Alpträume. Ein Psychiater rät ihr, in einem Sanatorium Erholung zu suchen. Aber dort werden Karen und ihr Freund Bill schon von einer "Gemeinschaft" erwartet, die Karens schlimmste Träume Realität werden lassen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dee Wallace (Karen White) Patrick Macnee (Dr. George Waggner) Dennis Dugan (Chris) Christopher Stone (Bill Neill) Belinda Balaski (Terry Fisher) Kevin McCarthy (Fred Francis) John Carradine (Erle Kenton) Originaltitel: The Howling Regie: Joe Dante Drehbuch: John Sayles, Terence H. Winkless Kamera: John Hora Musik: Pino Donaggio

