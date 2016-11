tagesschau24 11:15 bis 12:00 Dokumentation Bau auf! Westarbeiter in der DDR D 2016 2016-11-27 20:15 Stereo 16:9 Merken Eine Baustelle der Superlative und die größte Investition des DDR-Außenhandels überhaupt: Im Buna-Komplex nahe Schkopau entstand von 1976 bis 1980 das modernste PVC-Werk Europas. 1,3 Milliarden D-Mark betrug der Kredit, den die DDR dafür vom Westen bekam. Gebaut wurde komplett und schlüsselfertig von der Uhde GmbH aus Dortmund, einer Tochter der Hoechst AG aus der Bundesrepublik. Der Deal: Die Westdeutschen bauen die Anlage - die DDR zahlt ihre Schulden in Form von PVC-Lieferungen ab. Ein Geschäft, das beiden Seiten zu Gute kam. Denn die ostdeutsche Chemieindustrie war technologisch und herstellungstechnisch an ihre Leistungsgrenze gekommen. Dabei stieg die Nachfrage nach PVC - dem Rohstoff für Plaste - ständig an. Die wenigsten DDR-Bürger wussten von diesem gigantischen Ost-West-Bauprojekt. Der regionalen Parteizeitung "Freiheit" war es nur eine kleine Meldung wert. Dabei waren rund 100 Westfirmen an dem Bau beteiligt. Fast ein Drittel der 9.000 Bauarbeiter, Monteure und Ingenieure kam aus der Bundesrepublik. Die Männer pendelten jede Woche ins Chemiedreieck, manche nahmen sogar ihre Familien mit in den Osten, wie Hans-Thilo Kempen. Gerade wieder Vater geworden, zog der junge Bankkaufmann mit Frau und zwei Kindern in die Plattenbausiedlung Halle Süd. "Für mich war das ein großes Abenteuer. Zum Einkaufen sind wir immer nach Westberlin gefahren", erinnert sich Hannelore Kempen. Das Ost-West-Projekt wurde ein Erfolg. 1980 feierlich eröffnet, waren schon acht Jahre später die Kredite abbezahlt. Das Werk überlebte sogar die Wende. Der Film von Gerd Gerlach zeichnet die Entstehungsgeschichte nach und lässt die Macher von damals zu Wort kommen. Etwa den Bauingenieur Theo Wacker, für den die PVC-Anlage das Projekt seines Lebens war. Und Barbara und Manfred Dittmar, die einen kleinen Lebensmittelladen betrieben und sich mit dem Verkauf an die westdeutschen Arbeiter den finanziellen Grundstein für ihr kleines Hotel legen konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bau auf! Westarbeiter in der DDR Regie: Gerd Gerlach