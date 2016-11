Sat.1 02:30 bis 03:10 Krimiserie Criminal Minds: Team Red Die Zeit ist jetzt USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach zehn Jahren Haft findet Veronica Day einen Anwalt, der für sie in Berufung geht. Der einzige Mord, den sie selbst begangen haben soll, ist der an ihrer Mutter, die sie als Baby fortgegeben hat. Die anderen Morde sind offenbar geschehen, indem sie Jungen dazu gebracht hat, ihre eigenen Eltern zu erschießen. Sam Cooper soll unvoreingenommen über das Profiling von damals aussagen. Sam hat aber von Anfang an das Gefühl, dass bei diesem Fall irgendetwas nicht stimmt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Forest Whitaker (Sam Cooper) Janeane Garofalo (Beth Griffith) Michael Kelly (Jonathan "Prophet" Simms) Beau Garrett (Gina LaSalle) Matt Ryan (Mick Rawson) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Giancarlo Esposito (Gordon Ramirez) Originaltitel: Criminal Minds: Suspect Behavior Regie: Tim Matheson Drehbuch: Melissa Blake Kamera: Bing Sokolsky Musik: Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12