Sat.1 22:30 bis 23:30 Show LUKE! Die Woche und ich D 2016 16:9 HDTV Merken In Stand-ups, Einspielern, Live-Aktionen, Selbstversuchen und mit ausgewählten Gästen nimmt Luke Mockridge die Themen der Woche auseinander und stellt die "brennenden" Gesellschaftsfragen: Was wollen uns Tweets von Spielerfrauen sagen? Kann man den Geruch eines Pupses manipulieren? Selbst das Studiopublikum ist vor dem Improvisationstalent des Klavier- und Gitarrenvirtuosen nicht sicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Luke Mockridge Gäste: Gäste: Felix Jaehn Originaltitel: LUKE! Die Woche und ich

