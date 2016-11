Sat.1 17:45 bis 19:55 Dokusoap Hochzeit auf den ersten Blick D 2016 16:9 HDTV Merken Bis zu ihrer Heirat vor drei Tagen kannten sie noch nicht mal ihre Namen. Nach ihrem überraschend emotionalen Start ist ein Paar inzwischen in den Flitterwochen. Auf der idyllischen schwedischen Ferieninsel Utö können sie nun herausfinden, wie der andere so tickt. Von einem Gleichklang ist nicht zu sprechen, denn die Ehefrau liebt es, in der Natur zu sein, der Ehemann spielt lieber Computerspiele. Ziehen sich Gegensätze nun an oder nicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hochzeit auf den ersten Blick