Sport1+ 03:00 bis 06:00 Sport Darts Players Championship Finals, Minehead/ENG, Viertelfinale Merken Vom 25. bis zum 27. November finden im Butlins Ressort im englischen Minehead die Finals der Players Championship statt. Das Major-Turnier, an dem die besten 32 Spieler der PDC Order of Merit teilnehmen, ist die Generalprobe für die Darts-WM in London, die ab dem 15. Dezember ebenfalls umfangreich auf SPORT1 übertragen wird. Im Vorjahr triumphierte Michael van Gerwen über Adrian Lewis. Wer präsentiert sich diesmal schon in WM-Form und wer muss im Hinblick auf das Jahreshighlight im Alexandra Palace noch zulegen? Die Antwort hat SPORT1-Kommentator Elmar Paulke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie