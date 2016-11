RTL II 13:50 bis 15:55 Dokusoap Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Andrea und Sascha lernen sich bereits als Teenies kennen und lieben. 1994 heiraten die beiden in einer großen drei Tage lang dauernden Party. Nach der Hochzeit ist der Kinderwunsch groß, doch Andrea wird einfach nicht schwanger. Sieben Jahre lang muss das Paar warten: 2001 kommt endlich das heißersehnte Wunschkind Marius zur Welt, 2003 folgt der kleine Erik. Den Eltern wird klar, dass ihre Kinder nicht in der Wohnung im sechsten Stock eines Hochhauses großwerden sollen und so machen sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Haus im Grünen. Die beiden werden schnell fündig. Sie wissen zwar, dass in dem alten Haus noch jede Menge Arbeit steckt, aber die beiden sind kreativ und fleißig. Doch dann soll alles anders kommen: Im Juli 2014 klagt Sascha plötzlich über Schmerzen in der Schulter, die immer schlimmer werden. Als Andrea einen Krankenwagen ruft, bricht ihr Mann zusammen. Fast zwei Stunden versuchen die Helfer und der herbeieilende Arzt alles, doch es ist zu spät. Sascha stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Kinder, die den Abend ja miterleben mussten, sind seitdem total traumatisiert. Nun braucht die Familie dringend Zeit, Platz und Ruhe, um zu trauern. Daran ist in dem alten Haus jedoch nicht zu denken: Die Küche ist völlig veraltet und kaputt. Die Heizung arbeitet nicht richtig, Steckdosen liegen offen. Die Kinderzimmer sind kalt, klein und nicht kindgerecht. Durch den Schornstein regnet es hinein und auch die Haustür ist nicht dicht. Das "Zuhause im Glück"-Team reist an, um der Familie ein gemütliches Heim zu schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Brenner, John Kosmalla Originaltitel: Zuhause im Glück - Unser Einzug in ein neues Leben