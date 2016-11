RTL II 08:55 bis 09:55 Mysteryserie X-Factor: Das Unfassbare Connie / Der eindeutige Beweis / Big Joe / Familientreffen / Der gute Geist USA 2000 Stereo Live TV Merken Connie - Dan führt mit seiner Frau Connie eine glückliche Ehe. Connie ist ein ausgesprochen sanfter Mensch und widmet sich mit Hingabe der Pflege von kranken Tieren. Dan liebt alles an ihr, besonders ihre Stimme und ihre ganz spezielle Art, sich auszudrücken. Doch dann wird Connie krank und stirbt ausgerechnet an ihrem 18. Hochzeitstag. Dan leidet furchtbar unter dem Verlust. Doch kurz bevor er jeglichen Lebensmut verliert, klopft es an der Tür. Eine junge Frau hat eine Autopanne. Äußerlich ähnelt sie Connie nicht, doch sie hat die gleiche Stimme. Die beiden verlieben sich und heiraten. Lisa, so der Name der jungen Frau, ereilt jedoch Jahre später das gleiche Schicksal. Genau an ihrem 18. Hochzeitstag stirbt sie. Einige Zeit später steht wieder eine Frau vor Dans Tür, auch mit einer Autopanne und auch mit dieser Stimme... Der eindeutige Beweis - Es ist Earl Gallaghers erster Tag als Polizeireporter in Detroit. Er stattet den Beamten des Raub- und Morddezernats einen Besuch ab und wird dort von einem gerade anwesenden Zeugen des bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt. Earl tut die Anschuldigung als absurd ab, doch die Bilder der Überwachungskamera scheint das Gegenteil zu beweisen. Der Täter gleicht Earl aufs Haar und man sperrt ihn ein. Doch dann wird der wahre Täter gefasst. Er ist tatsächlich das perfekte Ebenbild Earls. Es stellt sich heraus, dass er Earls Zwillingsbruder ist... Big Joe - Johnny ist mit 14 aus seinem lieblosen Elternhaus davongelaufen und treibt sich seitdem herum. Eines Tages wird er von dem Trucker Big Joe mitgenommen. Der erzählt ihm, dass seine eigene Jugend ähnlich unerfreulich war, dass er sein Leben aber grundlegend geändert hat, seit er Fernfahrer wurde. An einer Tankstelle lässt er Johnny aussteigen und fährt weiter. Johnny hört Hilferufe und entdeckt, dass der Besitzer unter einem Wagen eingeklemmt ist. Alleine schafft er es nicht, ihn zu befreien. Plötzlich ist Big Joe an seiner Seite und hilft ihm. Ebenso schnell ist er auch wieder verschwunden. Johnny erfährt, dass in der Gegend ein Trucker ums Leben kam, als In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Andriole (Earl Gallagher / Jonas Adams) Robert Curtis Brown (Fred) John S. Davies (State trooper) Bill Dempsey (Fireman) Jonathan Frakes (Himself - Host) Reed Frerichs (Johnny Weber) Karen Geraghty (Connie Jenkins) Originaltitel: Beyond Belief: Fact or Fiction Regie: Skip Schoolnik Drehbuch: Bob Wolterstorff, Mike Scott Musik: Dave Russo