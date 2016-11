RTL II 05:00 bis 06:20 Komödie Ghost Dad USA 1990 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Witwer Elliot Hopper hofft darauf, endlich im Job befördert zu werden. Dafür verbringt er die meiste Zeit im Büro - und vernachlässigt dabei seine drei Kinder. Als er bei einem absurden Unfall ums Leben kommt, muss er feststellen, dass er zum Geist geworden ist. Menschen können ihn zwar hören, aber nur bei Dunkelheit sehen, was zu einigen amüsanten Zwischenfällen führt. Von einem britischen Geisterexperten erfährt Elliot, dass er nur drei Tage Zeit hat, bevor er endgültig ins Jenseits wechselt. Diese Zeit will er nutzen, um die Zukunft seiner Kinder zu sichern. Doch alles läuft nicht so, wie Elliot es sich vorgestellt hat. Dann aber stellt sich heraus, dass er noch nicht endgültig tot ist. Er muss nur rechtzeitig seinen Körper finden, um wieder in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Das aber erweist sich als komplizierter als gedacht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Cosby (Elliot Hopper) Kimberly Russell (Diane Hopper) Salim Grant (Danny Hopper) Brooke Fontaine (Amanda Hopper) Denise Nicholas (Joan) Ian Bannen (Sir Edith Moser) Christine Ebersole (Carol) Originaltitel: Ghost Dad Regie: Sidney Poitier Drehbuch: Brent Maddock, S.S. Wilson, Chris Reese, Brent Maddock, S.S. Wilson Kamera: Andrew Laszlo, Davie Nowell Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 6

