RTL 23:25 bis 00:10 Magazin Spiegel TV Magazin Vergewaltigungsdroge GHB - das Geschäft mit den K.O.-Tropfen / Schlacht um Mossul - eine exklusive Front-Reportage / Familien-Drama in Hameln - Frau an Seil hinter Auto hergeschleift D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit vielen Jahren setzt "SPIEGEL TV" die Prinzipien des SPIEGEL-Journalismus im Fernsehen um: investigativ, authentisch, hintergründig, aktuell und emotional. Die Sendung steht für spannenden Journalismus, der die gesellschaftliche Realität emotional und nicht inszeniert zeigt. Meist mit mehreren Beiträgen pro Sendung, werden die Themen der Woche aktuell umgesetzt. Dabei ist das Spektrum bewusst breit angelegt: deutsche und internationale Politik, die großen gesellschaftlichen Entwicklungen und Konflikte, aber auch alltägliche Probleme, die Menschen betreffen und bewegen. Auch Phänomene aus Wissenschaft, Kultur und Zeitgeschichte werden beleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kay Siering Originaltitel: Spiegel TV Magazin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 172 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 92 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 57 Min.