RTL 14:00 bis 15:45 Motorsport Formel 1: Das Rennen Das Rennen zum Großen Preis von Abu Dhabi 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Live TV Merken Beim 5,554 Kilometer langen "Yas Marina Circuit" in Abu Dhabi sticht neben den verwinkelten Passagen, die sich rund um den Hafen schlängeln, insbesondere die mehr als ein Kilometer lange Gegengerade heraus. Auf dieser können Geschwindigkeiten von mehr als 300 km/h erreicht werden. Enge und damit langsame Kurven am Anfang und Ende dieser Hochgeschwindigkeitspassage sollen Überholmöglichkeiten eröffnen. Grip-Probleme durch hereingewehten Wüstensand wie beim Grand Prix von Bahrain gibt es dank weitläufigen Grünflächen rund um den Kurs und die Positionierung der Anlage östlich der Stadt nicht. Am Ende der Rennsaison 2015 konnte hier Nico Rosberg (Mercedes) auf den obersten Podestplatz steigen. Sein Teamkollegen Lewis Hamilton belegte direkt hinter ihm Rang 2 - und konnte sich 2015 als Gesamtweltmeister feiern lassen. Der Finne Kimi Räikkönen im Ferrari konnte sich über Platz 3 freuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie