ProSieben 00:40 bis 02:35 Krimi Die Todeskandidaten - Das Spiel heißt Überleben USA 2007 2016-11-27 03:50 16:9 Dolby Digital HDTV Der Kriminelle Jack Conrad wartet in einem Gefängnis auf die Todesstrafe. Da er nichts zu verlieren hat, lässt er sich von einem wohlhabenden Fernsehproduzenten "einkaufen". Der Deal: Conrad kommt auf eine Insel, auf der sich noch neun andere verurteilte Schwerverbrecher aus aller Welt befinden. Nur derjenige, der überlebt, darf die Insel wieder verlassen - als freier Mann. Schauspieler: Steve Austin (Jack Conrad) Vinnie Jones (Ewan McStarley) Rick Hoffman (Goldman) Robert Mammone (Ian Breckel) Victoria Mussett (Julie) Manu Bennett (Paco) Madeleine West (Sarah Cavanaugh) Originaltitel: The Condemned Regie: Scott Wiper Drehbuch: Scott Wiper, Rob Hedden Kamera: Ross Emery Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 16