ProSieben 08:35 bis 09:00 Comedyserie The Big Bang Theory Werfen wie ein Mädchen USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einem Baseball-Spiel soll Howard für einen guten Zweck den ersten Ball werfen, da er ein Astronaut ist. Leider ist er vollkommen unsportlich und bringt im Training keinen vernünftigen Wurf zustande. Eine Blamage scheint unausweichlich. Penny und Leonard leiden hingegen unter den Sticheleien von Sheldon. Er wird nicht müde ihnen zu erklären, warum Amy und er ein viel tolleres Paar sind als sie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6