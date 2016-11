RTL NITRO 05:35 bis 06:20 Actionserie CHiPs Rückkehr des roten Phantoms USA 1979 HDTV Live TV Merken Ein motorradfahrendes Phantom versetzt die Stadt mit einer Einbruchserie in Aufregung. Als er den Motorradräuber verfolgt, wird Ponch verletzt. Sein Kollge Jon setzt alles daran, den flüchtigen Einbrecher zu fassen und fordert dazu eine Superrennmaschine des CHP-Teams an. Bei seiner Abreit stellt er außerdem fest, dass die hübsche Polizistihn Kathy Mulligan bei der Verbrechungsbekäpfung ein sehr hilfreicher Kumpel ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Anne Lockhart (Kathy Mulligan) Brodie Greer (Officer Baricza) Paul Linke (Officer Arthur Grossman) Lou Wagner (Harlan Arliss) Originaltitel: CHiPs Regie: Bruce Kessler Drehbuch: Rick Mittleman, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 270 Min. Ghost Dad

Komödie

RTL II 05:00 bis 06:20

Seit 60 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 05:25 bis 06:20

Seit 35 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 05:25 bis 06:05

Seit 35 Min.