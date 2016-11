Pro7 Fun 02:35 bis 04:10 Thriller Bug - Tödliche Brut USA 2006 Nach einer Vorlage von Tracy Letts 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jahre nach dem spurlosen Verschwinden ihres Sohnes führt Agnes ein ereignisloses Leben als Kellnerin in einer Wüstenbar in Oklahoma. Zu ihrem Horror kreuzt nach zweijähriger Knastpause ihr gewalttätiger Freund Jerry wieder auf, dem allerdings der rätselhafte Fremde Peter in den Weg tritt. Agnes gibt er sich als Veteran des Golfkriegs zu erkennen. Und er gesteht ihr, dass er beständig von Käfern verfolgt wird. Bald schon stimmt sie in Peters Paranoia ein: Um den Käfern zu entkommen, verwandeln sie Agnes Haus in eine mit Alupapier ausgelegte Festung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ashley Judd (Agnes White) Michael Shannon (Peter Evans) Harry Connick jr. (Jerry Goss) Lynn Collins (R. C.) Brían F. O'Byrne (Dr. Sweet) Originaltitel: Bug Regie: William Friedkin Drehbuch: Tracy Letts Kamera: Michael Grady Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16