RTL Passion 11:30 bis 12:00 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Eva bleibt bei ihrem Entschluss: Till soll ausziehen. Till ist vor den Kopf gestoßen. Plötzlich steht er vor den Trümmern seiner Beziehung. Ute ist derweil erleichtert, vor Till nicht aufgeflogen zu sein. Aber dann wird sie Zeugin, wie Till und Eva ihrem Sohn Noah Papas Auszug verkaufen müssen. Angesichts der zerrütteten Familie beschleicht Ute dann doch ein schlechtes Gewissen. Das kann sie sich aber nicht leisten. Sie will Till, für sich und ihr ungeborenes Kind. KayC ist im ersten Moment doch erleichtert, als Elli darauf verzichtet, ihr als Revanche für die Internetintrige eine reinzuhauen. Aber dann kündigt Elli eine Billerbeck'sche Racheaktion an. KayC wird panisch. Dabei hat Elli keine Ahnung, wie sie sich bei ihrer Cousine revanchieren soll. Doch KayC sieht überall Gefahren. Sie weiß aus ihrer Kindheit, wie kreativ Elli sein kann. Und tatsächlich steht plötzlich ihr fleischgewordener Alptraum vor ihr. Während Robert operiert wird macht Irene sich Sorgen. Um an Informationen zu kommen, will sie sich schon als Roberts Ehefrau ausgeben, als Roswitha auftaucht und alles durcheinanderbringt. Roswitha macht Irene unfairerweise Vorwürfe, sie nicht informiert zu haben und macht ihr klar, dass sie ihren Robert doch am besten kennt. Irene offenbart in einem Wutanfall ihre Liebe für Robert. Und während Roswitha ihrem Sohnemann daraufhin Dampf macht, Irene endlich zu heiraten, ermutigt Sina Irene dazu, ein wenig nachzuhelfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns