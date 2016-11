RTL Passion 05:30 bis 06:00 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 Merken Ariane kann nicht abstreiten, Romy im Stich gelassen zu haben, weigert sich jedoch zunächst strikt, ihr Engagement in der Praxis einzuschränken. Auch wenn sie es bedauert, Romy alleine gelassen zu haben, so ist sie doch der Meinung, Rufus übertreibe es mit der Fürsorge, denn im Grunde sei alles eine Frage der Organisation. Doch dann merkt sie, dass sie dabei ist, Romys Vertrauen zu verlieren und bemüht sich, für ihre Tochter da zu sein. Anna bezweifelt, dass es ihr gelingt, Ole gegenüber ihre Gefühle zu verstecken. Doch ihre Bedenken verflüchtigen sich schnell, denn die Zusammenarbeit macht Spaß, und Anna findet zu ihrem alten Selbstbewusstsein zurück. Sie kann mit Oles Nähe sogar so gut umgehen, dass sie sich zur Fortsetzung des Projekts mit ihm für den nächsten Tag verabredet. Björn kann René für seine neue Idee begeistern, und die beiden arbeiten prompt die Nacht durch, bis das Grundkonzept für die interaktive Traumpartnersuche steht. Nachdem sie das nötige Equipment besorgt haben, machen sie sofort einen Testlauf, der ein voller Erfolg ist. Björn gibt Malte gegenüber zu, dass ihm das gemeinsame Projekt mit René sehr am Herzen liegt und schlägt René vor, zusammen eine Firma zu gründen. So trifft es ihn wie ein Tiefschlag, als René plötzlich wegen eines anderen Angebotes ihre Zusammenarbeit aufkündigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics