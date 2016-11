Super RTL 08:55 bis 09:25 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Die Drachenauktion USA 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Drachenjäger Viggo plant eine große Drachen-Auktion. Klar, dass die Drachenreiter da eingreifen müssen. Und Hicks hat auch schon einen guten Plan. Rotzbakke soll sich, mit dem gesamten Gold von Berk ausgestattet, als reicher Fürst ausgeben und so unerkannt an der Auktion teilnehmen. Obwohl er seine Arbeit sehr gut macht, geht der Plan daneben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6