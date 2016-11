Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Folge: 27 Benjamin Blümchen hat Geburtstag D 2002 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken Benjamin ist sehr traurig. Er möchte so gerne seinen Geburtstag feiern, weiß aber nicht, wann er geboren ist. Da hat Otto eine tolle Idee. Sie legen einfach einen Tag als Geburtstag fest, und Benjamin lädt seine 287 Verwandten aus Afrika zur großen Party ein. Das Problem: Der Zoo hat nicht genügend Platz für so viele Dickhäuter. Doch Benjamin weiß eine Lösung - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Sabine Bachthaler, Elfie Donnelly

