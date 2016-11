RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Schlagabtausch D 1998 Stereo Merken Daniel Schiller hat schlechte Noten in der Schule. Als er sein Zeugnis bekommt, traut er sich nicht nach Hause. Wenig später wird der Junge mit Verletzungen zu Dr. Stefan Frank in die Waldner-Klinik gebracht. Stefan erkennt sofort, dass Daniel geschlagen wurde. Mit viel Einfühlungsvermögen versucht Stefan, das Vertrauen des Jungen zu gewinnen und der Familie zu helfen. Stefan und Bea leben in Scheidung. Bea will zusammen mit Iris nach Amerika in die Sektenzentrale übersiedeln. Doch das endgültige Urteil über das Sorgerecht ist noch nicht gesprochen. Während der entscheidenden Verhandlung vor Gericht taucht plötzlich ein Unbekannter auf, der behauptet, Iris' leiblicher Vater zu sein. Das kollegiale Verhältnis zwischen Stefan und Dr. Roehrs wird immer besser. Roehrs beichtet Stefan, dass er sich durch den Rückkauf der Klinikanteile verschuldet hat. Stefan will ihm finanziell aus der Patsche helfen. Er ahnt nicht, dass Roehrs mit dem Geld die Anteile kaufen will, die Dr. Thomas Reinhardt noch an der Waldner-Klinik hat. Reinhardt seinerseits braucht das Geld, um seine Spielschulden zu bezahlen. Dr. Susanne Berger hat für Reinhardts Verhalten kein Verständnis mehr. Sie trennt sich von ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Hans Caninenberg (Dr. Eberhard Frank) Jana Kilka (Iris) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Christiane Brammer (Marie-Luise Flanitzer) Dirk Mierau (Rene Schulte) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Jerzy May

