RTL Plus 21:00 bis 21:50 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Die Geiselnahme A, D 1998 Stereo Merken Actionserie Eine Mutter stürzt mit ihrem Kind in einen Brunnenschacht und droht im Morast zu versinken. Ein Geiselnehmer hat einen Bus mit Touristen in seine Gewalt gebracht und verletzt ein Kind schwer. Zur Rettung wird die Hubschraubercrew angefordert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Grenkowitz (Notarzt Dr. Michael Lüdwitz) Anja Freese (Notärztin Dr. Gabriele Kollmann) Serge Falck (Sanitäter Peter Berger) Manfred Stücklschwaiger (Pilot Thomas Wächter) Wolfgang Krewe (Sanitäter Ralf Staller) Sabine Petzl (Pilotin Biggi Schwerin) Hanno Pöschl (Mechaniker Max) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Peter Welz Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Walter Kindler, Matthias Tschiedel Musik: Sylvester Levay, Lothar Scherpe