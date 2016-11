RTL Plus 20:15 bis 21:00 Actionserie Medicopter 117 - Jedes Leben zählt Tödliche Dosis A, D 1998 Stereo Merken Actionserie Nach einem Absturz mit ihrem Paraglider muss eine junge Frau aus der Felswand gerettet werden. Im Wildpark fällt ein Schulbub in das Tigergehege. Das Medicopter-Team rückt aus, um das Kind zu bergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Stücklschwaiger (Pilot Thomas Wächter) Sabine Petzl (Pilotin Biggi Schwerin) Rainer Grenkowitz (Dr. Michael Lüdwitz) Anja Freese (Dr. Gabrielle Kollmann) Serge Falck (Sanitäter Peter Berger) Wolfgang Krewe (Sanitäter Ralf Staller) Axel Pape (Stützpunktleiter Frank Ebelsieder) Originaltitel: Medicopter 117 - Jedes Leben zählt! Regie: Thomas Nikel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Walter Kindler, Matthias Tschiedel Musik: Sylvester Levay

