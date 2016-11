Pro7 MAXX 02:30 bis 03:15 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Patient Nr. Null CDN, USA 2001 2016-11-29 04:15 Merken Mit einer Zeitmaschine wird Colonel Beckett in die Vergangenheit katapultiert, um dort zu verhindern, dass eine verheerende Epidemie ausbricht. Sein Auftrag lautet, den so genannten "Patienten Nr. Null" zu töten, der als erster die Seuche in Umlauf bringt. Doch nachdem Beckett die vermeintliche Zielperson liquidiert hat, stellt man fest, dass es sich um die falsche Person gehandelt hat. Daraufhin wird Beckett in eine noch weiter zurückliegende Zeit geschickt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Rooker (Colonel Beckett) Tanya Allen (Amy Barrett) Patrick McManus (Dr. Mandel) Kyra Azzopardi (Catherine) Laurie Murdoch (Quisling) Gillian Barber (General) David Cubitt (Colonel Faber) Originaltitel: The Outer Limits Regie: George Bloomfield, Mario Azzopardi Drehbuch: John Michael Maas Kamera: Rick Maguire Musik: Patric Caird Altersempfehlung: ab 12