Der ehemalige Soldat Travis Brickle (Robert De Niro) beginnt einen Job als Taxifahrer in New York City. Die langen Nachtschichten machen dem 26-Jährigen nichts aus, da er unter Schlafstörungen leidet. Aber was Travis stört, sind die vielen Prostituierten, Drogenhändler und Kleinkriminelle, die die Großstadt bevölkern. Als er die Wahlkampfhelferin Betsy kennenlernt, erhofft er sich nicht nur eine Romanze, sondern auch Hilfe von politischer Seite. Doch weder Betsy noch der Senator, für den sie arbeitet, können mit den radikalen Ideen des sonderlichen Einzelgängers etwas anfangen. Eines Abends begegnet der "Taxi Driver" der minderjährigen Iris (Jodie Foster), die von ihrem Freier brutal misshandelt wird. Travis beschließt, in seiner Stadt selbst aufzuräumen. Er kauft vier Pistolen, legt sich einen Irokesenschnitt zu und zieht einen Militäranzug über. Sein Feldzug kann beginnen. Die New Hollywood-Produktion "Taxi Driver" ist einer der bedeutendsten Filme der 1970er-Jahre. Regisseur Martin Scorsese gelang es perfekt, den psychischen Verfall seines Protagonisten nachzuzeichnen, dessen Frustration und Kontaktscheue sich in brutaler Gewalt entlädt. Der Film wurde zu einem Kino-Gesamtkunstwerk, zu dem die überragenden Schauspieler-Leistungen von Robert De Niro, Jodie Foster (in ihrer ersten großen Rolle), Cybill Shepherd und Harvey Keitel beitragen, aber auch die Alptraum-artigen Bilder von Kameramann Michael Chapman sowie die stimmungsvolle Filmmusik des Hitchcock-Komponisten Bernard Herrmann.