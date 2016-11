kabel1 classics 23:50 bis 01:15 Thriller Extremities USA 1986 16:9 20 40 60 80 100 Merken Beklemmendes Drama mit Farah Fawcett in der Hauptrolle: Vor dem Supermarkt wird die junge Marjorie Easton von einem brutalen Unbekannten angegriffen. Dabei stiehlt dieser ihre Brieftasche mit Personalausweis und Adresse. Das Befürchtete passiert: Derselbe Mann namens Joe überfällt Marjorie erneut in ihrer Wohnung, quält und erniedrigt sie. Doch Joe weckt alle Überlebensinstinkte in Marjorie. Es kommt zu einem Kampf auf Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Farrah Fawcett (Marjorie Easton) James Russo (Joe) Alfre Woodard (Patricia) Diana Scarwid (Terry) Sandy Martin (Sudow) Eddie Velez (1. Offizier) Tom Everett (2. Offizier) Originaltitel: Extremities Regie: Robert M. Young Drehbuch: William Mastrosimone Kamera: Curtis Clark Musik: J.A.C Redford Altersempfehlung: ab 16