Für sieben Collegeabgänger beginnt der Ernst des Lebens. Jugend, Freiheit und Unabhängigkeit liegen hinter, die Suche nach einer neuen beruflichen und persönlichen Identität vor ihnen. Billy träumt von einer Laufbahn als Musiker, die attraktive Jules ist im Bankgeschäft nicht wirklich zufrieden und sucht ihr Glück in Männerbekanntschaften - für alle ein entscheidender Lebensabschnitt, in dem sich auch ihre Freundschaft bewähren muss. In Google-Kalender eintragen