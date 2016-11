N24 Doku 02:20 bis 03:05 Dokumentation A380 - Masse mit Klasse GB 2014 Merken Der Airbus A380 ist der größte Passagierflieger in der Geschichte der Luftfahrt. Fast 17 Jahre lagen zwischen der Idee und dem ersten Abheben im Jahr 2005 - ein Weg, der von Konkurrenz und Zweifeln geprägt war: Kann der Airbus die Boeing 747 übertreffen? Besteht überhaupt der Bedarf für den Transport so vieler Fluggäste mit nur einer Maschine? Experten und Piloten des A380 berichten von dessen Entwicklung und wie sich das einmalige Großraumflugzeug schließlich beweisen konnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planes that changed the World