SWR 02:45 bis 03:10 Krimiserie Der Nachtkurier meldet... Handgranaten: Bahnsteig 11 D 1964 2016-11-27 04:00 SW Merken Charlie und Wieland sollen eine Reportage über den Hauptbahnhof machen. Spektakulär wird diese nicht, denn es tut sich dort absolut nichts. Charlie schießt, bevor die beiden gehen wollen, noch ein Foto, auf dem sich zwei Männer befinden. Als die beiden bemerken, dass sie abgelichtet wurden, fordern sie das Foto und das Negativ. Später will man sogar 2.000 D-Mark dafür bezahlen. Doch der Nachtkurier rückt das Bild nicht heraus. Vielmehr bringt man in Erfahrung, dass einer der beiden Männer seit vielen Jahren von der Interpol gesucht wird. Unterdessen greifen die Gangster zu drastischeren Mitteln, indem sie Helga Heydenreich entführen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gunther Malzacher (Günther Wieland) Dagmar Hank (Helga Heydenreich) Walter Bach (Ferdinand Graf) Gerd Potyka (Charly Renzmann) Alexis von Hagemeister (Karl von Silbitz) Rosemarie Fendel (Irene Fuchs) Eva Berthold (Erika Schneider) Originaltitel: Der Nachtkurier meldet ... Regie: Erich Neureuther Drehbuch: Theoried van Alst Kamera: Hermann Gruber Musik: Bert Grund