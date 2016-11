SWR 23:45 bis 00:15 Show Ich trage einen großen Namen Ein Ratespiel mit Nachfahren berühmter Persönlichkeiten D 2008 2016-11-28 05:25 Stereo 16:9 Merken Die erste große Persönlichkeit, um die es in dieser Sendung geht, machte ihre entscheidende Entdeckung bei einem Winterspaziergang eine Entdeckung, die die Welt veränderte. Dabei blieb sie immer bescheiden im Hintergrund und die Auszeichnungen bekamen andere. Die zweite berühmte Persönlichkeit hat auf ihrem Gebiet so viel verändert, dass ihr die Traditionalisten anfänglich nach dem Leben trachteten. Trotzdem verfolgte dieser Mann seinen Weg unbeirrbar und schuf ein Werk, das Jung und Alt in Begeisterung versetzt. Bernadette Schoog, Bernd Schröder und Susanne Offenbach sitzen auf der Ratebank. Unterstützt werden sie von der Lotsin Anja Höfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wieland Backes Gäste: Gäste: Bernadette Schoog, Bernd Schröder, Susanne Offenbach, Anja Höfer (Lotsin) Originaltitel: Ich trage einen großen Namen