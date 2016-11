SWR 08:30 bis 09:00 Dokumentation Die Rentner-Gang aus Moabit Der Kampf geht weiter D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Es ist ein Schock für die Mieterinnen und Mieter im Hansa-Ufer 5: Im Briefkasten liegt eine Modernisierungsankündigung des neuen Eigentümers. Ein Immobilien-Investor will die Fassade dämmen, die Steigleitungen sanieren, Penthouse-Wohnungen aufs Dach des fünfstöckigen Mietshauses setzen und Mieterhöhungen durchführen. Die 83-jährige Christa Kaes will das nicht schlucken. Sie schart einen Trupp rebellischer Senioren um sich und organisiert den Widerstand gegen den Investor. Nach einem Jahr haben die betagten Mieter im Haus Hansa-Ufer 5 eine Menge erreicht. Der Investor hat die Mieterhöhungen zurück genommen. Doch was die Senioren noch mehr befürchten: monatelangen Baulärm, Staub, Dreck und eine Plane, die ihnen den Blick aus dem Fenster verwehrt. Sie alle leben in kleinen Wohnungen mit nur einem Zimmer. Wo sollen sie hin, wenn ihre Wände aufgebrochen und die Fassaden erneuert werden? Durch den Protest erreichen sie schließlich, dass Heiko Maas zu ihnen kommt, der Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz. Ob er ihnen helfen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Rentner-Gang aus Moabit