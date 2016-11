TLC 23:10 bis 00:10 Dokusoap Kate Plus 8 Sommer in Neuengland USA 2014 Merken Kate will mit ihren acht Sprösslingen nach Neuengland fliegen, um dort einen spannenden und lehrreichen Urlaub zu verbringen. Der Plan steht: Erste Station ist Massachusetts mit einer Nacht in Plymouth, wo einst die Pilgerväter ankamen. Dann folgt eine Fahrt an der Küste entlang bis nach Maine, wo sie ein Ferienhaus am Meer beziehen. Doch schon das Kofferpacken kostet so viel Zeit und Energie, dass Mama Kate vor der Abreise kaum Schlaf findet. Außer den Teenie-Zwillingen Mady und Cara und den Sechslingen Alexis, Hannah, Aaden, Collin, Leah und Joel, kommt noch eine Schulfreundin mit. Kate hat auf der Tour also einen großen Sack Flöhe zu hüten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jon & Kate Plus 8