TLC 22:10 bis 22:40 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Pool-Party mit Hindernissen USA 2015 Merken Das heiße Sommerwetter in Georgia macht den Johnstons sehr zu schaffen. Um der Hitze zumindest kurzzeitig zu entkommen, geht die kleinwüchsige Familie geschlossen auf eine Poolparty - doch da gibt es ein Problem: Papa Trent, Sohn Alex und Tochter Emma können nicht schwimmen. Mama Amber bringt ihre Kids zum Schwimmunterricht, aber Trent will partout nicht mitkommen. Teenager Jonah dagegen hört nicht auf, seine jüngeren Brüder und Schwestern zu schikanieren. Vor allem Anna, die eine Zahnspange braucht, hat er auf dem Kieker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 361 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 171 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 91 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 56 Min.