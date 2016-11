TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Couponing Extrem Amanda / Jess USA 2012 Merken Gutscheinprofi Amanda hat die Nase voll vom Schnäppchenjagen. Sie will endlich wieder etwas mehr Zeit für sich haben und möchte das Gutscheinsammeln ihren Eltern überlassen. Die haben aber ganz anderes mit ihrer Tochter im Sinn. Sie soll interessierten Schnäppchenjägern zeigen, wie sie mit Gutscheinen professionell einkaufen können. Jess hat ein ganz anderes Problem. Sie ist gutscheinsüchtig, und obwohl ihr Haus mit Vorräten vollgestopft ist, geht sie mindestens vier Mal am Tag einkaufen. Ihr Ehemann zieht nun die Reißleine: Jess darf nur dann zu einer großen Shoppingtour aufbrechen, wenn sie ihre kompletten Einkäufe spendet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Couponing

