TLC 17:25 bis 18:20 Dokumentation Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc Feline Face Lift GB 2015 Merken Bei Rocky Mountain Tierarzt Dr. Jeff geht es oft hoch her. Und bei 60 Operationen an manchen Tagen muss der Betrieb gut organisiert sein. Dr. Amy Hutcheson ist mit 26 Jahren die Jüngste im Team und hat an diesem Morgen einen besonders schwierigen Fall vor sich: Kater Chubbs wird mit massiven Verletzungen in die Klinik gebracht. Sein Gesicht ist durch einen Kieferbruch stark angeschwollen, und sein desolater Zustand lässt auch auf innere Verletzungen schließen. Noch ist nicht klar, ob er angefahren oder im Kampf von einem anderen Tier verletzt wurde. Amy muss auf die Röntgenergebnisse warten, bis finale Entscheidungen getroffen werden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jeff Young Originaltitel: Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet