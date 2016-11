TLC 14:55 bis 15:25 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Alle heiraten! USA 2009 Merken 50 Hochzeitstorten in sieben Tagen! Buddy Valastro und seine Crew backen wie am Fließband, weil jeder Kuchen ein einmaliges Kunstwerk und natürlich pünktlich fertig werden muss. Und die Kunden haben ausgefallene Wünsche: eine Torte voller Rosenknospen, eine Torte mit Pfauenfedern, eine Torte im Fast-Food-Stil. Vor lauter Stress geraten sich die Jungs in der Backstube kräftig in die Haare. Außerdem steht auch eine Hochzeit im Familienkreis an, und diese Torte hat für Buddy natürlich Vorrang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cake Boss