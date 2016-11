TLC 05:55 bis 06:15 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt Überraschung! USA 2012 Merken Buddy wird 35 und soll eine große Überraschungsparty inklusive genialer Geburtstagstorte bekommen. Da keiner eine zündende Idee hat, wird zunächst im Team gebrainstormt. Während die Familie an der Fete tüftelt, bekommt der "Cake Boss" einen wichtigen Auftrag: Bei einem Literatur-Event sollen Kinder zum Bücherlesen inspiriert werden. Und um die Veranstaltung für die Kids attraktiver zu machen, muss Buddy jetzt eine echte "Dr. Seuss"-Torte backen - zu Ehren des beliebten amerikanischen Autors und Cartoonisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Carmen Carrera (Herself) Buddy Valastro (Himself - Cake Boss) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore