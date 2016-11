kabel eins 22:15 bis 00:15 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Das Leben des Bundespräsidenten D 2016 16:9 HDTV Merken Er ist das lebende Symbol der Bundesrepublik Deutschland: Bundespräsident Joachim Gauck. Ein Symbol mit einem extrem vollen Terminkalender. Über ein halbes Jahr lang begleitete Dr. Dietmar Klumpp Bundespräsident Joachim Gauck und seine Mitarbeiter mit der Kamera und taucht in die Welt des Präsidenten mit all den Herausforderungen ein. In ausführlichen, sehr persönlichen Interviews offenbaren Joachim Gauck und First Lady Daniela Schadt ihre private Sicht auf das Amt. Er ist das lebende Symbol der Bundesrepublik Deutschland: Bundespräsident Joachim Gauck. Ein Symbol mit einem extrem vollen Terminkalender. Vom Staatsempfang über Ordensverleihungen, Würdigungen und Reden bis hin zu Zusammenkünften mit Staatspräsidenten im In- und Ausland - das Aufgabenspektrum, das das deutsche Staatsoberhaupt neben seinen vom Grundgesetz vorgegebenen "amtlichen" Funktionen erfüllt, ist breit - und bedarf penibelster Organisation und Planung. Über ein halbes Jahr lang begleitete Dr. Dietmar Klumpp für "Abenteuer Leben am Sonntag" Bundespräsident Joachim Gauck und seine Mitarbeiter mit der Kamera und taucht in einer Spezialausgabe des Magazins hautnah in die Welt des Präsidenten mit all den Herausforderungen, die sein Amt mit sich bringt, ein. In ausführlichen und sehr persönlichen Interviews offenbaren Joachim Gauck und First Lady Daniela Schadt ihre private Sicht auf das Amt und seine Aufgaben. Dabei sprechen sie unter anderem auch darüber, wie es sich anfühlt, ununterbrochen im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen und wie gerade der Bundespräsident selbst mit der konstanten Bedrohung seiner Person umgeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag

