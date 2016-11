kabel eins 13:45 bis 15:45 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Tammes härteste Fälle D 2015 16:9 HDTV Merken Tamme Hankens Talent als Knochenbrecher ist gefragt: Mit seinen Riesenpranken erfühlt er eingeklemmte Nerven und renkt sie mit vollem Körpereinsatz selbst beim stärksten Bullen wieder ein. Sein Ruf eilt dem Ostfriesen bis in die Türkei und nach Kalifornien voraus, und seine Fähigkeiten sind nicht nur bei Tieren gefragt. Wir zeigen seine härtesten Fälle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour